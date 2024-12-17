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РФ обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини, архівне фото Олександр ПрокудінОбстріл Херсонщини, архівне фото Олександр Прокудін

Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, п'ятеро — отримали поранення. Російська армія била по 30 населених пунктах області.

Про це 17 грудня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під ударами опинились Антонівка, Гончарне, Інгулець, Томина Балка, Кізомис, Білозерка, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Новоберислав, Понятівка, Гаврилівка, Садове, Токарівка, Комишани, Михайлівка, Новорайськ, Львове, Миколаївка, Монастирське, Велетенське, Веселе, Томарине, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Нововоронцовка, Новотягинка, Чорнобаївка та Херсон.

Військові РФ цілили по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені газопровід, дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків та господарчі споруди.

Також зранку, 16 грудня, росіяни атакували FPV-дронами дві громади Миколаївщини. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі.

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