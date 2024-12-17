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Окупаційного «голову Миролюбівки» на Херсонщині засудили до 10 років тюрми

Окупаційного «голову Миролюбівки» на Херсонщині засудили до 10 років тюрми. Фото: Херсонська обласна прокуратураОкупаційного «голову Миролюбівки» на Херсонщині засудили до 10 років тюрми. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині суд визнав винним у колабораціонізмі окупаційного «голову Миролюбівки» та засудив його до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. 

Крім того, суд заборонив йому протягом 15 років обіймати посади в органах влади, державних та комунальних установах, а також в організаціях, що надають публічні послуги.

Прокурори довели, що у червні 2022 року чоловік співпрацював з окупантами і займав посаду так званого «главы поселения Миролюбовка Белозёрской ВГА Херсонской области».

На цій псевдопосаді він виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції. Зокрема, займався добором працівників у незаконно створені органи влади та контролював захоплені комунальні установи, освітні заклади.

Засуджений також проводив зібрання з місцевим населенням, під час яких закликав людей виїжджати на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини.

Нагадаємо, що жительку Снігурівки Ірину Подвойську, яка під час окупації очолила так зване «муніципальне унітарне підприємство «Снигирёвский комунальщик», заочно засудили до 6 років увʼязнення.

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