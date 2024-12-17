Російські війська атакували Херсонщину — є загибла та поранена
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- Даріна Мельничук
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15:05, 17 грудня, 2024
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У вівторок, 17 грудня, російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, інша — поранена.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, через атаку загинула 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці. Крім цього, 63-річна жінка поранена, її госпіталізували.
Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у потерпілої вибухова травма та травматична ампутація ноги.
«Прокурори разом зі слідчими докладають усіх зусиль для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ», — додали правоохоронці.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Херсонщині 16 грудня одна людина загинула, п'ятеро — отримали поранення. Російська армія била по 30 населених пунктах області.
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