Російські війська атакували Херсонщину — є загибла та поранена

Росіяни атакували 17 грудня Білозерку Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У вівторок, 17 грудня, російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, інша — поранена.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, через атаку загинула 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці. Крім цього, 63-річна жінка поранена, її госпіталізували.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у потерпілої вибухова травма та травматична ампутація ноги.

«Прокурори разом зі слідчими докладають усіх зусиль для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ», — додали правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Херсонщині 16 грудня одна людина загинула, п'ятеро — отримали поранення. Російська армія била по 30 населених пунктах області.