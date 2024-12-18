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Росіяни обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини, є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини 20 лютого, фото: Херсонська ОВАОбстріл Херсонщини,, фото: Херсонська ОВА

Російські війська минулої доби завдали ударів по 28 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого загинула людина, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російських атак минулої доби зазнали Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Широка Балка, Садове, Станіслав, Дар'ївка, Іванівка, Понятівка, Берислав, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Михайлівка, Осокорівка, Саблуківка, Новоолександрівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Козацьке, Веселе та Херсон.

Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також понівечили торгівельні кіоски, господарчу споруду, гараж і приватні автомобілі.

Також 17 грудня російська армія обстріляла село Дмитрівка, що у Миколаївській області. У результаті російської атаки пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж.

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