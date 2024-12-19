Протягом доби росіяни обстрілювали Миколаївську область з артилерії та безпілотників
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- Марія Хаміцевич
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8:20, 19 грудня, 2024
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За минулу добу армія Російської Федераці обстрілювала Миколаївську область з артилерії та безпілотників.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Учора, 18 грудня, о 14:00 та 17:22 росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади.
Крім того, у ніч на 19 грудня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 17 грудня російська армія обстріляла село Дмитрівка у Куцурубській громаді Миколаївської області. У результаті атаки пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж.
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