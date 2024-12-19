Протягом доби росіяни обстрілювали Миколаївську область з артилерії та безпілотників

Обстріл Миколаєва, архівне фото: Миквісті

За минулу добу армія Російської Федераці обстрілювала Миколаївську область з артилерії та безпілотників.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Учора, 18 грудня, о 14:00 та 17:22 росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади.

Крім того, у ніч на 19 грудня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 17 грудня російська армія обстріляла село Дмитрівка у Куцурубській громаді Миколаївської області. У результаті атаки пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж.