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Росія обстріляла 38 населених пунктів Херсонщини та вдарила по Бериславському району

Російська армія атакувала Херсонщину, фото: Херсонська обласна прокуратураРосійська армія атакувала Херсонщину, фото: Херсонська обласна прокуратура

Росіяни завдали ракетного удару по Херсонщині 18 грудня, внаслідок чого загинув один цивільний житель і двоє були поранені. Військові армії РФ також атакували цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пiд удapами oпинилиcя 38 ciл тa мicтeчoк, cepeд якиx: Tягинкa, Бiлoзepкa, Бiлa Kpиниця, Poзлив, Чepвoний Мaяк, Шиpoкa Бaлкa, Cтaнicлaв, Зoлoтa Бaлкa, Toминa Бaлкa, Милoвe, Iнгулeць, Oдpaдoкaм'янкa, Aнтoнiвкa, Caдoвe, Мoлoдiжнe, Пpиднiпpoвcькe, Змiївкa, Львoвe, Ocoкopiвкa, Микiльcькe, Мoнacтиpcькe, Toкapiвкa.

Крім того, росіяни обстріляли Михайлівку, Кізомис, Ольгівку, Дніпровське, Вірівку, Нововоронцовку, Козацьке, Іванівку, Понятівку, Томарине, Берислав, Зеленівку, Веселе, Велетенське та Херсон. Також завдали ракетного удару балістикою по Бериславському району.

Bнacлiдoк aтaк пoшкoджeнo тpи бaгaтoпoвepxoвi будинки, 11 пpивaтниx caдиб, гaзoпpoвiд, гocпoдapcькi cпopуди тa кiлькa пpивaтниx aвтoмoбiлiв.

Російська армія атакувала Херсонщину, фото: ДСНСРосійська армія атакувала Херсонщину, фото: ДСНС
Російська армія атакувала Херсонщину, фото: ДСНСРосійська армія атакувала Херсонщину, фото: ДСНС

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, 18 грудня близько 17:00 військові армії рф атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. 

Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований.  Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини за частиною 2 статті 438 КК України.

У ДСНС додали, що вдень росіяни обстріляли село Білозерка. Один з російських снарядів влучив на приватне подвір’я, спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося швидко її ліквідували, запобігши поширенню вогню на будівлі, що розташовані поруч.

Нагадаємо, що за минулу добу армія Російської Федерації також обстрілювала Миколаївську область з артилерії та безпілотників.

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