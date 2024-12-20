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На Одещині підліток отримав 2 роки умовно за підпал військової автівки

На Одещині підлітка отримав 2 роки умовно за підпал військової автівки. Фото ілюстративне: fotolia.comНа Одещині підлітка отримав 2 роки умовно за підпал військової автівки. Фото ілюстративне: fotolia.com

На Одещині суд приговорив підлітка до двох років умовного строку, він підпалив автівку військовослужбовців. 

Про це йдеться у вироку Ізмаїльського міськрайонного суду.

Матеріальна шкода від підпалу склала понад 78 тисяч гривень.

Зазначається, що житель села Утконосівка через мобільний телефон отримав від незнайомця пропозицію підпалити військовий автомобіль, кольору хакі. За виконання завдання йому обіцяли винагороду в розмірі 2 тисяч доларів.

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Хлопець поїхав до Ізмаїла, але не зміг знайти відповідну автівку. Тоді йому пообіцяли збільшити платню до 2,5 тисяч доларів. Згодом підліток знайшов потрібну машину, дочекався відповідного моменту, облив її бензином і підпалив. Момент підпалу він зафіксував на відео та надіслав куратору. Однак гроші він не отримав, відео визнали неналежної якості.

Повідомляється, що через три дні після інциденту хлопця затримали. На момент скоєння злочину йому було 16 років. 

Під час судового розгляду підліток повністю визнав свою провину та висловив каяття. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді п’яти років тюрми. Однак, через стан здоров’я, суд замінив це покарання на умовний строк в два роки.

Вирок ще не набув законної сили, і протягом 30 днів рішення можна оскаржити в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось, що працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ, засудили до 15 років тюрми.

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