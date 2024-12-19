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На Одещині фермерське підприємство легалізувало необліковане зерно вартістю ₴300 млн

На Одещині викрили підприємство, яке легалізувало необліковане зерно. Фото: БЕБНа Одещині викрили підприємство, яке легалізувало необліковане зерно. Фото: БЕБ

В Ізмаїльському районі Одеській області викрили підприємство, що допомогло фермерам легалізувати необліковану сільськогосподарську продукцію для експорту.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Аналітики виявили фермерське господарство, яке вирощувало сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках площею понад 4 тисячі гектарів. Однак під час перевірки підприємства зʼясували, що воно не має достатньої кількості техніки та працівників. 

«Водночас керівник підприємства документально оформив для експорту походження зерна вартістю понад 300 мільйонів гривень й таким чином легалізував продукцію», — йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків на земельних ділянках, які наче використовувалися для вирощування сільськогосподарської продукції, з’ясувалося, що підприємство орендує лише 264 гектарів землі та не має жодної техніки для її обробки та збору врожаю. 

Детективи розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України «Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».

Нагадаємо, в Одесі будівельна компанія, яка зводила апартаменти на узбережжі Чорного моря, завдала державному бюджету збитків на 4,5 мільйона гривень, але за позовом детективів відшкодувала їх.

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