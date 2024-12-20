Росіяни атакували дроном Херсонщину: загинув чоловік

Сьогодні, 21 грудня, російські військові здійснили атаку дроном на Антонівку, що на Херсонщині. Унаслідок удару загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни продовжують полювати на жителів Херсонщини з БпЛА. Черговою жертвою ворожого дрона став житель Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», – написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, днями російська армія атакувала дронами дві громади Миколаївщини. Крім цього, вони двічі вдарили FPV-дронами по населених пунктах Куцурубської громади. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі.