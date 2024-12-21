В Одесі чоловік підпалив вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом з вікна
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- Світлана Іванченко
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22:37, 21 грудня, 2024
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Житель Одеси підпалив автоцистерну, пояснивши свій вчинок тим, що машина закривала огляд з вікна його квартири на першому поверсі. Тепер чоловіку загрожує до десяти років тюрми.
Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався кілька днів тому на вулиці Марсельській. Про пожежу повідомили рятувальники, які оперативно загасили полум’я. Вантажівка була порожньою, ніхто не постраждав.
У ході розслідування правоохоронці встановили причетність 43-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його помешканні вилучили каністру з-під бензину, придбаного для підпалу. Чоловік зізнався у злочині, пояснивши свій вчинок роздратуванням через вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом.
Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного.
Раніше повідомлялось, що на Одещині суд приговорив підлітка до двох років умовного строку, він підпалив автівку військовослужбовців.
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