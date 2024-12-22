В Одеській області задекларували 101 вогнепальну зброю
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- Даріна Мельничук
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13:55, 22 грудня, 2024
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В Одеській області місцеві жителі поставили на облік 101 одиницю вогнепальної зброї та 2160 боєприпасів до неї.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У поліції зазначили, що громадяни які пройшли процедуру декларування, виявили бажання зберігати зброю та боєприпаси у себе на період дії воєнного стану.
«Зброю дозволено використовувати виключно для захисту України та українського народу від російської агресії. В подальшому можна буде набути право власності на цю зброю, переробивши на мисливську, або необхідно буде здати її в поліцію», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці нагадали інструкцію декларування зброї:
- Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102;
- Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування;
- Визначитись — задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати її до підрозділів поліції.
При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:
- письмова заява;
- паспорт-книжечка або ID-картка;
- фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
- витяг про місце проживання / реєстрацію;
- ідентифікаційний номер.
«Декларуванню підлягають дозволені в обігу мисливська, гладкоствольна зброя, а також бойовий пістолет та автомат», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.
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