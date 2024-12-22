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В Одеській області задекларували 101 вогнепальну зброю

На Одещині задекларували 101 вогнепальну зброю. Фото: НацполіціяНа Одещині задекларували 101 вогнепальну зброю. Фото: Нацполіція

В Одеській області місцеві жителі поставили на облік 101 одиницю вогнепальної зброї та 2160 боєприпасів до неї.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції зазначили, що громадяни які пройшли процедуру декларування, виявили бажання зберігати зброю та боєприпаси у себе на період дії воєнного стану.

«Зброю дозволено використовувати виключно для захисту України та українського народу від російської агресії. В подальшому можна буде набути право власності на цю зброю, переробивши на мисливську, або необхідно буде здати її в поліцію», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці нагадали інструкцію декларування зброї:

  • Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102;
  • Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування;
  • Визначитись — задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати її до підрозділів поліції.

При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:

  • письмова заява;
  • паспорт-книжечка або ID-картка;
  • фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
  • витяг про місце проживання / реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.

«Декларуванню підлягають дозволені в обігу мисливська, гладкоствольна зброя, а також бойовий пістолет та автомат», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.

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