В Одеській області задекларували 101 вогнепальну зброю

На Одещині задекларували 101 вогнепальну зброю. Фото: Нацполіція

В Одеській області місцеві жителі поставили на облік 101 одиницю вогнепальної зброї та 2160 боєприпасів до неї.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції зазначили, що громадяни які пройшли процедуру декларування, виявили бажання зберігати зброю та боєприпаси у себе на період дії воєнного стану.

«Зброю дозволено використовувати виключно для захисту України та українського народу від російської агресії. В подальшому можна буде набути право власності на цю зброю, переробивши на мисливську, або необхідно буде здати її в поліцію», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці нагадали інструкцію декларування зброї:

Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102;

Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування;

Визначитись — задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати її до підрозділів поліції.

При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:

письмова заява;

паспорт-книжечка або ID-картка;

фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;

витяг про місце проживання / реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

«Декларуванню підлягають дозволені в обігу мисливська, гладкоствольна зброя, а також бойовий пістолет та автомат», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві жителі задекларували 14 одиниць зброї та понад 300 набоїв до неї.