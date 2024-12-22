Окупанти розкидають «їжаки» на дорогах Херсонщини для атак на цивільні авто

«Їжаки», які окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини. Фото: Роман Мрочко

Російські окупанти використовують нову тактику для атак на цивільні авто на Херсонщині. Вони дистанційно розкидають металеві пастки – так звані «їжаки», які пошкоджують колеса.

Про це повідомив очільник МВА Херсона Роман Мрочко.

Ці трикутні металеві пристрої пробивають шини автомобілів, змушуючи водіїв зупинятися. Після цього на пошкоджену машину може прилетіти дрон із вибухівкою.

— Під час руху після наїзду на «їжака» в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою. Закликаємо усіх водіїв бути пильними за кермом, а якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса, – наголосив Роман Мрочко.

Водіїв закликають уважно оглядати дорогу, уникати підозрілих предметів і про будь-які знахідки одразу повідомляти спеціальним службам.

Нагадаємо, що вдень 22 грудня війська атакували з дрона Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.