Росіяни атакували з безпілотника Херсонщину: загинув чоловік
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- Даріна Мельничук
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14:29, 22 грудня, 2024
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Вдень 22 грудня війська атакували з дрона Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, 30-річний чоловік дістав травми несумісні з життям, тому загинув на місці.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 21 грудня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість — поранені, з них — одна дитина.
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