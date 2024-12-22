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Росіяни атакували з безпілотника Херсонщину: загинув чоловік

Росіяни атакували Херсонщину. Фото: Getty ImagesРосіяни атакували Херсонщину. Фото: Getty Images

Вдень 22 грудня війська атакували з дрона Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, 30-річний чоловік дістав травми несумісні з життям, тому загинув на місці. 

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 21 грудня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість — поранені, з них — одна дитина.

 

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