На Херсонщині поліцейські евакуювали жінку з обстрілюваного російською армією села
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- Світлана Іванченко
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22:18, 23 грудня, 2024
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Поліцейські Херсонщини евакуювали 73-річну жінку з села Томарине, яке постійно потрапляє під вогонь російської армії.
Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, будинок жінки був пошкоджений обстрілами та не було електропостачання. Правоохоронці вивезли жінку з небезпечної зони, наразі вона перебуває у рідних.
Поліцейські Херсонщини нагадують, що за допомога в евакуації слід звертатися на лінію «102», до місцевих підрозділів поліції, органів місцевої влади чи волонтерів.
Раніше повідомлялось, що з Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.
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