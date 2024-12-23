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На Херсонщині поліцейські евакуювали жінку з обстрілюваного російською армією села

Поліцейські Херсонщини евакуювали 73-річну жінку з села Томарине, яке постійно потрапляє під вогонь російської армії.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, будинок жінки був пошкоджений обстрілами та не було електропостачання. Правоохоронці вивезли жінку з небезпечної зони, наразі вона перебуває у рідних.

Поліцейські Херсонщини нагадують, що за  допомога в евакуації слід звертатися на лінію «102», до місцевих підрозділів поліції, органів місцевої влади чи волонтерів.

Раніше повідомлялось, що з Комишан Херсонської області, які постійно обстрілюють війська РФ, поліцейські та волонтери евакуювали родину та 10 собак.

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