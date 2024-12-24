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Доба на Херсонщині: пошкоджено будинка та газопровід, одна людина загинула, є поранені

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВАОбстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

У Херсонській області минулої доби, 23 грудня, внаслідок російських ударів одна людина загинула, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені 19 приватних будинків, газопровід, господарча споруда і приватний автомобіль.

Нагадаємо, що 23 грудня російські війська також обстріляли Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 12:50 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду.

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