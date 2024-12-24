На Одещині легковик врізався в автобус з пасажирами: є загиблий та постраждалі

ДТП на Одещині 23 грудня, фото: Нацполіція

Ввечері 23 грудня на об’їзній дорозі в районі Куяльницького лиману Одещини легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом.

Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

За даними правоохоронців, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, який рухався назустріч з 10 пасажирами.

Внаслідок аварії загинув водій автівки, його особа наразі встановлюється. Троє пасажирів автобуса зазнали травм і були доправлені до лікарні. Слідство триває.

ДТП на Одещині 23 грудня, фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині на трасі поблизу повороту на Очаків водій автомобіля Volkswagen Transporter збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. 60-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці.