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Росіяни вдарили по селу на Миколаївщині: пошкоджено два автомобілі

У селі Дмитрівка загорівся автомобіль, скрин з відео ДСНС МиколаївщиниУ селі Дмитрівка загорівся автомобіль, скрин з відео ДСНС Миколаївщини

Минулої доби, 24 грудня, росіяни двічі атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дронами.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що військові Росії вдарили по селу Дмитрівка. Внаслідок першого обстрілу було пошкоджено два автомобілі, через другий — спалахнуло авто інтернет-провайдера.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень. В «Укренерго» зазначили, що графіки введені через масовану російську атаку по містам України.

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