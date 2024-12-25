Росіяни вдарили по селу на Миколаївщині: пошкоджено два автомобілі
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- Марія Хаміцевич
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8:09, 25 грудня, 2024
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Минулої доби, 24 грудня, росіяни двічі атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дронами.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що військові Росії вдарили по селу Дмитрівка. Внаслідок першого обстрілу було пошкоджено два автомобілі, через другий — спалахнуло авто інтернет-провайдера.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень. В «Укренерго» зазначили, що графіки введені через масовану російську атаку по містам України.
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