Двох керівників будівельної компанії підозрюють у шахрайстві із землею на узбережжі Одеси

Двох керівників будівельної компанії підозрюють у незаконному заволодінні землею на узбережжі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Засновниця та директор будівельного підприємства підозрюються у підробці документів і незаконному заволодінні гектаром землі на узбережжі Одеси.

За даними Одеської обласної прокуратури, підозрювані підробили технічну документацію, внесли неправдиві дані до реєстрів та використали ці документи аби отримати права власності на ділянку по вулиці Мускатній (колишня Зої Космодем’янської) в Одесі. Вони планували продати землю.

У відомстві зазначили, що ділянка, належить міністерству освіти і науки України, і була у використані Одеського державного екологічного університету.

Збитки державі оцінили у понад 19 мільйонів гривень. На цей час право власності на землю скасували, завдані збитки повністю відшкодовані. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним і продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Двох керівників будівельної компанії підозрюють у незаконному заволодінні землею на узбережжі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура Двох керівників будівельної компанії підозрюють у незаконному заволодінні землею на узбережжі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура Двох керівників будівельної компанії підозрюють у незаконному заволодінні землею на узбережжі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що колишнього начальника однієї з сільських рад Баштанського району обвинувачують у привласненні бюджетних грошей на суму 456 тисяч гривень, а також коштів місцевого жителя на понад 1 мільйон гривень.