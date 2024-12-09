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Ескпосадовець Баштанської сільської ради привласнив понад ₴1,5 млн

На Баштанщині судимуть експосадовеця за привласнення понад ₴1,5 млнНа Баштанщині судимуть експосадовеця за привласнення понад 1,5 мільйонів гривень. Ілюстраційне фото: Lexinform

Колишнього начальника однієї з сільських рад Баштанського району обвинувачують у привласненні бюджетних грошів на суму 456 тисяч гривень, а також коштів місцевого жителя на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що упродовж 2023 року обвинувачений привласнив бюджетні кошти на суму 456 тисяч гривень, які виділили на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту приміщення сільради. Також він незаконно користувався комунальним ноутбуком.

Окрім цього, чоловік шахрайським шляхом викрав гроші місцевого жителя на суму понад 1 мільйон гривень, які він отримував від держави за загибель сина-військовослужбовця. З метою легалізації цих коштів ексчиновник придбав собі автомобіль, наразі правоохоронні наклали на нього арешт.

Баштанська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно експосадовця за такими статтями Кримінального кодексу України: 

  • частина 2 статті 364 (зловживання службовим становищем);
  • частина 2 статті 366 (підробка документів, що спричинило тяжкі наслідки);
  • частина 4 статті 358 (використання підроблених документів);
  • частина 5 статті 190 (шахрайства у великих розмірах);
  • частина 4 статті 191 (привласнення майна в умовах воєнного стану);
  • частина 1 статті 209 (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, депутату Миколаївської місцевої ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.

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