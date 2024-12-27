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Росія за добу обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, шестеро поранених

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураОбстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Росіяни минулої доби, 26 грудня, обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області зокрема й Херсон. У результаті атаки постраждали шестеро мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка і 22 приватні будинки, садове товариство, господарча споруда та приватні автомобілі.

Також 26 грудня вдень та ввечері російська армія вдарила FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївщини, а з артилерії обстріляла акваторію Очаківської громади.

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