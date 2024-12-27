Росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото «МикВісті»

Минулої доби, 26 грудня, російська армія вдарила по двох громадах Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 16:25 росіяни завдали артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади.

Також о 16:25 та 19:17 російська армія атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 25 грудня, армія РФ обстріляла Миколаївську область з міномету.

Також російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року. Він наголосив, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки.