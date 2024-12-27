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Дві мешканки Одещини підробляли свідоцтва про народження, щоб допомогти призовникам виїхати за кордон

Перед судом повстануть дві мешканки Одещини, їх підозрюють у підробці свідоцтв про народження неіснуючих дітей, щоб допомогти призовникам виїхати за кордон.

Як повідомили у Одеській обласній прокуратурі, обвинувачені допомогли 39-річному чоловікові, який мав одну дитину, отримати фіктивні документи на батьківство ще двох дітей. Свої послуги вони оцінили в одну тисячу доларів.  

Дві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратураДві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратура
Дві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратураДві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратура
Дві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратураДві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спершу одна з них замовила підроблені медичні довідки, що нібито підтверджували народження двох дітей у 2019 та 2021 роках. Після цього підроблені документи подали до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де отримали свідоцтва про народження неіснуючих дітей. Завдяки цьому чоловік неодноразово незаконно перетинав державний кордон. 

Дві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратураДві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратура
Дві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратураДві мешканки Одещини підробляли документи для незаконного перетину кордону. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначається, що про підозру повідомили і лікарці, яка була причетна до незаконної схеми. Наразі триває слідство.

Раніше повідомлялось, що в Україні правоохоронці викрили кілька нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону. Чотирьох підозрюваних затримали.

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