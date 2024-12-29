Одеські прикордонники врятували пораненого російським дроном цивільного

«Шахед» поранив цивільного на кордоні, фото: ДПСУ

У ніч на 29 грудня під час атаки російських дронів-камікадзе прикордонники виявили пораненого цивільного. Чоловік дістав осколкові поранення голови, руки та спини.

Про це 29 грудня розповіли в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

На місце оперативно прибула мобільно вогнева група прикордонників Одеського загону, які надала постраждалому домедичну допомогу. Після цього чоловіка доставили до центральної районної лікарні. Його стан стабільний.

«Шахед» поранив цивільного на кордоні, фото: ДПСУ «Шахед» поранив цивільного на кордоні, фото: ДПСУ

Нагадаємо, що протягом 28 та 29 грудня російська армія двічі атакувала безпілотниками Очаківську та Чорноморську громади Миколаївщини. Крім того, вночі в регіоні працювала протиповітряна оборона.