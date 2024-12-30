Миколаївщину обстріляли дронами та артилерією: пошкоджено будинки та авто

Наслідки обстрілу Миколаєва, фото: Суспільне. Миколаїв

Минулої доби, 29 грудня, російські війська обстріляли Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Учора о 09:27 та 09:40 росіяни атакували FPV-дронами Очаків, а о 10:49 та 12:30 з артилерії обстріляли його акваторію.

Також російська армія чотири рази обстрілювала FPV-дронами Куцурубської громаду. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено три приватних будинки та два автомобілі. Крім того о 14:10 Куцурубська громада зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 28 та 29 грудня російська армія двічі атакувала безпілотниками Очаківську та Чорноморську громади Миколаївщини. Також вночі в регіоні працювала протиповітряна оборона.