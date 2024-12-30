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Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, четверо поранені

Обстріл Херсонської області, фото: Херсонська ОВА (для ілюстрації)Обстріл Херсонської області, фото: Херсонська ОВА (для ілюстрації)

Війська РФ минулої доби обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, четверо — отримали поранення.

Про це в вранці 30 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків, гараж та автомобілі.

Також 29 грудня російські війська обстріляли Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено три приватних будинки та два автомобілі.

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