Російські дрони атакували вночі Одещину, є пошкодження

Наслідки нічної атаки дронів на Одесу 10 листопада. Фото: Олег Кіпер

Російські війська вночі атакували Одеську область дронами. Внаслідок атаки є пошкодження, але люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п’яти житлових будинків без подальшого горіння», — зазначив він.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. На місці працюють всі профільні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, що минулої доби, 29 грудня, російські війська обстріляли Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії.