Жителя Одещини засудили за хибне повідомлення про мінування таксопарку

Жителя Одещини засудили за жартівливе повідомлення про мінування. Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Жителя Одещини, який у стані алкогольного сп'яніння повідомив про хибне «мінування» одеського таксопарку, приговорили до двох років тюрми з випробувальним терміном.

Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався у травні цього року. Житель Коноплянської громади зателефонував на спецлінію «102» і заявив, що організував вибух в одному з одеських таксопарків.

У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що повідомлення було хибним, а псевдомінера оперативно знайшли. Свою вину чоловік визнав. За його словами, він був у стані алкогольного сп’яніння та хотів пожартувати.

Чоловіка звинуватили у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Суд призначив йому два роки ув’язнення з випробувальним терміном на один рік. Упродовж цього часу засуджений повинен періодично реєструватися у пробаційному органі, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи і не залишати країну без дозволу. У разі порушення умов випробувального строку, чоловіку загрожує реальне ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про загрозу вибуху. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.