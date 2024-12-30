Жителя Одеси підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон за $6 тисяч
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:33, 30 грудня, 2024
-
Правоохоронці підозрюють жителя Одеси в організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. За шість тисяч доларів він підвозив до кордону з невизнаним Придністров’ям.
Як з'ясували слідчі, підозрюваний планував допомогти черговому чоловіку покинути територію України. Він підвіз його до населеного пункту в Роздільнянському районі, висадив неподалік кордону та передав детальну інструкцію, як перейти поза прикордонних пунктів на територію іншої держави. Оплата за послуги здійснювалася через криптогаманець спільника.
Однак правоохоронці затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Суд обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюють інших осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали 54-річного мешканця Одеської області, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних.
Останні новини про: Одещина