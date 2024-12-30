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Жителя Одеси підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон за $6 тисяч

Правоохоронці підозрюють жителя Одеси в організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. За шість тисяч доларів він підвозив до кордону з невизнаним Придністров’ям.

Як з'ясували слідчі, підозрюваний планував допомогти черговому чоловіку покинути територію України. Він підвіз його до населеного пункту в Роздільнянському районі, висадив неподалік кордону та передав детальну інструкцію, як перейти поза прикордонних пунктів на територію іншої держави. Оплата за послуги здійснювалася через криптогаманець спільника.

Правоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяПравоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція
Правоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяПравоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція
Правоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяПравоохоронці підозрюють одесита в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція

Однак правоохоронці затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Суд обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюють інших осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали 54-річного мешканця Одеської області, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. 

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