У Херсоні росіяни з дрона атакували маршрутку: постраждав водій

У вівторок, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в момент російського удару в салоні маршрутки перебували четверо людей.

У Херсонській ОВА додали, що внаслідок атаки вибухову травму і контузію дістав 39-річний водій. Наразі він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що російські війська вранці, 1 грудня, також вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені.