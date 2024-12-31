У Херсоні росіяни з дрона атакували маршрутку: постраждав водій
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- Марія Хаміцевич
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13:43, 31 грудня, 2024
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У вівторок, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, в момент російського удару в салоні маршрутки перебували четверо людей.
У Херсонській ОВА додали, що внаслідок атаки вибухову травму і контузію дістав 39-річний водій. Наразі він перебуває у лікарні.
Нагадаємо, що російські війська вранці, 1 грудня, також вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені.
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