Росіяни атакували Херсон — загинув волонтер

Росіяни атакували Херсон. Фото: Getty Images

Вдень 1 січня російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув волонтер.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, 23-річних хлопець знаходився у приміщенні під час обстрілу. Він отримав травми, несумісні з життям.

«Загиблий хлопець — волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади. Не пробачимо…», — написав Роман Мрочко.

Крім цього, внаслідок обстрілу Дніпровського района Херсона о 10.00, 76-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення.

Зазначили, що постраждала в лікарні. Наразі триває дообстеження.

Нагадаємо, 31 грудня, росіяни обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки пʼять людей поранені, з них — одна дитина.