  • середа

    1 січня, 2025

  • 6.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсон — загинув волонтер

Фото: Getty ImagesРосіяни атакували Херсон. Фото: Getty Images

Вдень 1 січня російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув волонтер.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, 23-річних хлопець знаходився у приміщенні під час обстрілу. Він отримав травми, несумісні з життям.

«Загиблий хлопець — волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади. Не пробачимо…», — написав Роман Мрочко.

Крім цього, внаслідок обстрілу Дніпровського района Херсона о 10.00, 76-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення.

Зазначили, що постраждала в лікарні. Наразі триває дообстеження.

Нагадаємо, 31 грудня, росіяни обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки пʼять людей поранені, з них — одна дитина.

Останні новини про: обстріл Херсона

Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та газопровід, 13 людей поранені, серед них діти
Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, четверо поранені
У Херсоні росіяни з дрона атакували маршрутку: постраждав водій
Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Останні новини про: обстріл Херсона

У Херсоні росіяни з дрона атакували маршрутку: постраждав водій
Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, четверо поранені
Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та газопровід, 13 людей поранені, серед них діти

Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

Аліса Мелік-Адамян

Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу