Росіяни атакували Херсон — загинув волонтер
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- Даріна Мельничук
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13:33, 01 січня, 2025
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Вдень 1 січня російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув волонтер.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, 23-річних хлопець знаходився у приміщенні під час обстрілу. Він отримав травми, несумісні з життям.
«Загиблий хлопець — волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади. Не пробачимо…», — написав Роман Мрочко.
Крім цього, внаслідок обстрілу Дніпровського района Херсона о 10.00, 76-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення.
Зазначили, що постраждала в лікарні. Наразі триває дообстеження.
Нагадаємо, 31 грудня, росіяни обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки пʼять людей поранені, з них — одна дитина.
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