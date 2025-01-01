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Російські війська обстріляли Херсонщину: серед постраждалих дитина

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 31 грудня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки пʼять людей поранені, з них — одна дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Гончарне, Ромашкове, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Софіївка, Берислав, Новорайськ, Високе, Шляхове, Томарине, Бургунка, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Козацьке, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка, Приозерне, Придніпровське, Понятівка, Садове, Іванівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Червоний Маяк, Золота Балка, Розлив, Янтарне та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові обстріляли критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 5 багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та автобус», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня, російські окупанти з безпілотника атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого водій отримав поранення.

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