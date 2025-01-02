  • четвер

    2 січня, 2025

  • 3.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 3.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині через атаки російських військ загинули двоє людей

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото видання Знак перед в'їздом у Херсон. Фото видання "Мост"

Російські війська упродовж доби атакували 38 населених пунктів Херсонщини. Дві людини загинули, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що у середу, 1 січня, російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».

Останні новини про: Війна в Україні

За рік вдалось повернути 1358 українців з російського полону
Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди»
Доба на Миколаївщині: ворог атакував область балістикою, сили ППО збили два «Шахеди»
Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Миколаївщині: ворог атакував область балістикою, сили ППО збили два «Шахеди»
Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди»
За рік вдалось повернути 1358 українців з російського полону

Доба на Миколаївщині: ворог атакував область балістикою, сили ППО збили два «Шахеди»

Юлія Бойченко

Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

На Соборній встигли до Нового року відкрити клумбу за ₴1 млн із бюджету