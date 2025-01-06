Росіяни обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 13 поранені

Наслідки російських ударів у Херсоні, фото: Радіо свобода

Російські війська минулої доби, 5 січня, обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, 13 — отримали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також вони понівечили сарай та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 5 січня, російські війська також обстріляли Херсон з безпілотників. Внаслідок атак у Дніпровському та Корабельному районах міста постраждали чотири людини, серед яких троє чоловіків та одна жінка.