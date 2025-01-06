На Одещині в пожежі загинули двоє людей
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- Світлана Іванченко
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12:41, 06 січня, 2025
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Сьогодні, 6 січня, в Подільську Одеської області сталася пожежа в п'ятиквартирному будинку. Двох людей врятувати не вдалося.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники прибули на виклик по вулиці 8-го березня, де під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються. Вогнеборцям вдалося врятувати 82-річну господарку квартири, її госпіталізували до лікарні.
Для боротьби з вогнем залучили три одиниці техніки та вісім рятувальників. Причина пожежі наразі з'ясовується.
Нагадаємо, що минулої доби у двох районах Миколаєва сталися масштабні пожежі.
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