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На Одещині в пожежі загинули двоє людей

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 січня, в Подільську Одеської області сталася пожежа в п'ятиквартирному будинку. Двох людей врятувати не вдалося.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники прибули на виклик по вулиці 8-го березня, де під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються. Вогнеборцям вдалося врятувати 82-річну господарку квартири, її госпіталізували до лікарні.

Для боротьби з вогнем залучили три одиниці техніки та вісім рятувальників. Причина пожежі наразі з'ясовується.

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулої доби у двох районах Миколаєва сталися масштабні пожежі.

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