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Росіяни атакували дроном Херсонщину: постраждала жінка

Увечері 7 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я приватного будинку в Бериславі, що на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.

«Потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг», — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, учора, 6 січня, росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.

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