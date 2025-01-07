Росіяни атакували дроном Херсонщину: постраждала жінка
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- Анна Гакман
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21:05, 07 січня, 2025
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Увечері 7 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я приватного будинку в Бериславі, що на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.
«Потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг», — повідомили в ОВА.
Нагадаємо, учора, 6 січня, росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами.
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