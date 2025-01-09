Наслідки підриву Каховської ГЕС: Кім пояснив, чому не всі жителі можуть отримати компенсації за зруйноване житло

Зруйнований потужністю води будинок у Афанасіївці, фото: «МикВісті»

Виплати жителям Миколаївської області, які втратили житло внаслідок підриву Каховської ГЕС, затримуються через відсутність документів, що підтверджують право власності на пошкоджене майно.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час пресконференції, пишуть «МикВісті».

«Відповім так: коштів для компенсацій більше, ніж офіційно оформлених заявок. Основна проблема — відсутність документів, що підтверджують право власності. Ми готові закрити усі заявки, тому що в держави є можливість компенсувати більше, ніж у нас є заявок», — розповів посадовець.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.

Згодом Віталій Кім заявив, що до кінця 2024 року частина жителів Миколаївської області, які втратили житло внаслідок підриву Каховської ГЕС, отримають компенсації від уряду на покупку нового житла.

Через рік жителям зруйнованих підривом Каховської ГЕС будинків у селі Афанасіївка у Снігурівській громаді так і не виплатили компенсації за втрату майна.