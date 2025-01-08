Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини: їх шпиталізували

Сьогодні, 8 січня, у Бериславі Херсонської області російські військові з дрона атакували двох місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«У Бериславі двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Під удар ворожого дрона потрапили чоловіки, 30 та 58 років. Потерпілих доправили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Нині медики надають їм необхідну всю допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни минулої доби завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. Росіяни пошкодили три багатоповерхових і п'ять приватних будинків, понівечили газопровід, сарай, гараж, автобус, комунальний і приватний транспорт.