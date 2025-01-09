Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 113 людей

Наслідки російського удару по Запоріжжю 7 січня, фото: Запорізька ОВА

На ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині», — зазначив він.

За його словами, станом на зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, що два російські КАБи влучили у проїжджу частину, пошкодили громадський транспорт і автомобілі. Крім цього, за словами Івана Федорова, росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому Степногріську Запорізької області. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок