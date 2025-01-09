Вранці у Первомайську через коротке замикання загорівся сарай
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- Марія Хаміцевич
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11:22, 09 січня, 2025
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Сьогодні вранці, 9 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Первомайську на приватній території горить господарча споруда.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, по прибуттю, забудова вже повністю була охоплена полум'ям. Надзвичайники вжили заходів щоб вогонь не розповсюдився на поруч розташований житловий будинок.
Пожежу ліквідували на площі 16 квадратних метрів, її спричинило коротке замикання електромережі.
Скільки пожеж виникло на Миколаївщині протягом 2024 року?
Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.
Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, травмувалися протягом року на пожежах 82 людини, з них 9 дітей. Основними причинами займань, які призводили до загоряння:
- необережне поводження з вогнем (в тому числі під час паління) — 2494 випадки;
- навмисний підпал — 845 пожеж;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок (в тому числі коротке замикання електропроводки) — 381 епізод;
- потрапляння боєприпасів та уламків від них — 191;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — 126 та інші.
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