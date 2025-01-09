Росіяни зранку вдарили по Херсонщині: дві людини загинули

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Уранці 9 січня російські війська атакували дронами та артилерією Херсонську область. Унаслідок обстрілу загинули дві людини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що росіяни вдарили дронами по Бериславу. Унаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, а ще троє цивільних зазнали поранень. Також російські війська вдарили з артилерії по селищу Незламне, що в Білозерській громаді, унаслідок чого загинула 60-річна жителька.

У прокуратурі заявили, що за фактом обстрілів правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення воєнних злочинів за частиною 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 8 січня, завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, четверо людей загинули, ще 10 зазнали поранень.