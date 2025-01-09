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На Херсонщині евакуювали вісьмох поранених, двоє з них померли дорогою до лікарні

Протягом останніх двох діб поліцейські Херсонщини евакуювали вісьмох поранених мирних жителів і одного маломобільного чоловіка з прифронтового Берислава. Двоє чоловіків, які зазнали серйозних травм, померли дорогою до лікарні.

Як зазначили у Нацполіції, російські війська цілеспрямовано атакували мирних жителів. Людей обстрілювали, коли вони виходили у двір або просто пересувалися вулицями.

«Такі дії вказують на те, що ворог цілеспрямовано винищує мирне населення міста. Евакуаційні рейси проходили у вкрай небезпечних умовах та у максимально короткий час. Адже від швидкості та чіткості дій поліцейських залежало життя поранених», — говориться у повідомленні.

Усім евакуйованим надали першу медичну допомогу. Вони мали відкриті рани, уламкові ураження, потрощені кінцівки та значну крововтрату. Постраждалих доставили броньованим автомобілем до бригади лікарів. Двох чоловіків медикам не вдалось врятувати.

Поліція закликає мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, евакуюватися до безпечніших місць. Для отримання допомоги можна звернутися до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, до органів місцевої влади чи волонтерів. Додаткову інформацію про евакуацію можна отримати за телефонами «гарячої лінії» Херсонської ОВА: 0800 33 09 51.

Нагадаємо, у 2024 році «Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей. Більша частина пасажирів — вразливі групи, особи з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

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