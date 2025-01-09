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На Одещині двоє маленьких дітей отруїлися, їх залишили без нагляду

Автомобіль швидкої допомоги. Ілюстративне фото: dpchas.com.uaАвтомобіль швидкої допомоги. Ілюстративне фото: dpchas.com.ua

У Роздільнянському районі Одеської області двоє дівчаток, віком два та три роки, отруїлися невідомою речовиною. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Про це 9 січня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За попередньою інформацією, дівчатка залишилися без нагляду дорослих і вжили невідомі медичні препарати. Дітей у важкому стані знайшла бабуся та викликала швидку допомогу. 

Дівчаток госпіталізували з діагнозом гостре отруєння невідомими медикаментами. Наразі вони перебувають у непритомному стані та отримують необхідну медичну допомогу. 

Раніше в Одеському районі загинули троє дітей. Вони були залишені без нагляду дорослих та вжили невідому речовину.

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