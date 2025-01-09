На Одещині двоє маленьких дітей отруїлися, їх залишили без нагляду
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- Світлана Іванченко
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20:08, 09 січня, 2025
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У Роздільнянському районі Одеської області двоє дівчаток, віком два та три роки, отруїлися невідомою речовиною. Поліція з'ясовує обставини інциденту.
Про це 9 січня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За попередньою інформацією, дівчатка залишилися без нагляду дорослих і вжили невідомі медичні препарати. Дітей у важкому стані знайшла бабуся та викликала швидку допомогу.
Дівчаток госпіталізували з діагнозом гостре отруєння невідомими медикаментами. Наразі вони перебувають у непритомному стані та отримують необхідну медичну допомогу.
Раніше в Одеському районі загинули троє дітей. Вони були залишені без нагляду дорослих та вжили невідому речовину.
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