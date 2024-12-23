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На Одещині загинули троє дітей від отруєння невідомою речовиною

На Одещині загинули троє дітей через отруєння. Ілюстраційне фото: dpchas.com.uaНа Одещині загинули троє дітей через отруєння. Ілюстраційне фото: dpchas.com.ua

В Одеському районі розслідують обставини загибелі двох дівчаток 3 та 5 років, а також їх 7-ми річного брата.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції встановили, що діти удома вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле. У цей час мати займалася хатніми справами.

«Жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли», — йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі трьох дітей розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • частина 2 статті 115 — умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»;
  • стаття 166 — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування,
  • частина 1 статті 321 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Нагадаємо, на Миколаївщині, дівчина отруїлася чадним газом. Це сталося через несправність пічки в будинку.

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