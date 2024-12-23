На Одещині загинули троє дітей від отруєння невідомою речовиною
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- Даріна Мельничук
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16:55, 23 грудня, 2024
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В Одеському районі розслідують обставини загибелі двох дівчаток 3 та 5 років, а також їх 7-ми річного брата.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У поліції встановили, що діти удома вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле. У цей час мати займалася хатніми справами.
«Жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли», — йдеться у повідомленні.
За фактом загибелі трьох дітей розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу:
- частина 2 статті 115 — умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»;
- стаття 166 — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування,
- частина 1 статті 321 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
Нагадаємо, на Миколаївщині, дівчина отруїлася чадним газом. Це сталося через несправність пічки в будинку.
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