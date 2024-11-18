Пічне опалення: на Миколаївщині дівчина-підліток отруїлася чадним газом
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- Марія Хаміцевич
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15:34, 18 листопада, 2024
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У селі Баловне, що на Миколаївщині, дівчина отруїлася чадним газом. Це сталося через несправність пічки в будинку.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, дівчина 2009 року народження.
Зазначається, що її госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».
Рятувальники наголошують, що з настанням холодів багато хто починає активно використовувати опалювальні прилади та пічне опалення. Проте не всі замислюються про ризики, пов’язані з неправильним їх використанням.
За даними ДСНС, найчастіші причини отруєнь чадним газом:
- Порушення правил експлуатації опалювальних приладів;
- Несправність системи димовідведення чи вентиляції;
- Самовільне втручання в роботу газового обладнання.
Слід зазначити, що чадний газ, не має кольору, запаху, але він дуже отруйний у будь-якій концентрації. Підіймаючись догори, чадний газ довгий час знаходиться у приміщенні.
Нагадаємо, що у Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння, попередньо, чадним газом.
А у селі Прибужани, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син також отруїлись чадним газом. Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.
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