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Пічне опалення: на Миколаївщині дівчина-підліток отруїлася чадним газом

У селі Баловне на Миколаївщині підліток отруїлася чадним газом, фото: «МикВісті»У селі Баловне на Миколаївщині підліток отруїлася чадним газом, фото: «МикВісті»

У селі Баловне, що на Миколаївщині, дівчина отруїлася чадним газом. Це сталося через несправність пічки в будинку.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, дівчина 2009 року народження.

Зазначається, що її госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Рятувальники наголошують, що з настанням холодів багато хто починає активно використовувати опалювальні прилади та пічне опалення. Проте не всі замислюються про ризики, пов’язані з неправильним їх використанням.

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За даними ДСНС, найчастіші причини отруєнь чадним газом:

  • Порушення правил експлуатації опалювальних приладів;
  • Несправність системи димовідведення чи вентиляції;
  • Самовільне втручання в роботу газового обладнання.

Слід зазначити, що чадний газ, не має кольору, запаху, але він дуже отруйний у будь-якій концентрації. Підіймаючись догори, чадний газ довгий час знаходиться у приміщенні.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння, попередньо, чадним газом.

А у селі Прибужани, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син також отруїлись чадним газом. Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.

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