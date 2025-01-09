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Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 120 людей

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА

Станом на вечір 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 120 людей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Кількість поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Запоріжжю зросла до 120 людей. Медики надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Удар по Запоріжжю 8 січня: що відомо

У середу, 8 січня, російські війська обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя. Спочатку було відомо про шість  поранених через удар росіян. 

Два російські КАБи влучили у проїжджу частину, пошкодили громадський транспорт і автомобілі. 

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки 13 людей загинуло, ще 18 — поранені. Росіяни поцілили у житлові забудови.

На ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.

 

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