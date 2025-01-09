Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини
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- Анна Гакман
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21:52, 09 січня, 2025
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Сьогодні, 9 січня, у Бериславі Херсонської області російські військові з дрона атакували двох місцевих жителів.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«Російські військові атакували з безпілотника жителів Берислава. Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг. Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уранці 9 січня російські війська атакували дронами та артилерією Херсонську область. Унаслідок обстрілу загинули дві людини.
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