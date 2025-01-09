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Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВАНаслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 9 січня, у Бериславі Херсонської області російські військові з дрона атакували двох місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

«Російські військові атакували з безпілотника жителів Берислава. Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг. Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уранці 9 січня російські війська атакували дронами та артилерією Херсонську область. Унаслідок обстрілу загинули дві людини.

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