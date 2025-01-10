Через коротке замикання зранку на Миколаївщині знову згорів сарай

У селі Костянтинівка 10 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні зранку, 10 січня, у селі Костянтинівка Вознесенського району загорілась господарча будівля.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Місцеві вогнеборці, які виїхали на місце, встановили, що найімовірніше займання виникло через коротке замкнення електромережі.

Рятувальники одразу вжили заходів, щоб вогонь не перекинувся на житловий будинок та ще одну господарчу будівлю. Пожежу ліквідували площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, що за день до цього, зранку 9 січня, у Первомайську також згорів сарай. За словами вогнеборців, по прибуттю, будівля вже повністю була охоплена полум'ям.