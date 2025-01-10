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На Одещині подружжя сховало родича в багажнику та намагалося вивезти за кордон

Одеське подружжя сховало родича в багажнику та намагалося вивезти з України, фото: НацполіціяОдеське подружжя сховало родича в багажнику та намагалося вивезти з України, фото: Нацполіція

В Одеській області подружжя сховало родича в багажнику авто і намагалося вивезти з України, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

За їх словами, у листопаді минулого року подружжя вирішило організувати втечу з України 32-річного родича з Київської області. 40-річний громадянин Молдови разом зі своєю 39-річною дружиною та двома малолітніми дітьми приїхали своїм автомобілем до України, сховали киянина в багажнику під сумками і речами та поїхали додому через один з пунктів пропуску в Болградському районі.

Вони сподівалися уникнути поглибленого огляду автомобіля через присутність маленьких дітей і безперешкодно перетнути державний кордон, але зрештою всіх затримали, а автомобіль вилучили.

Тепер подружжя судитимуть за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, їм загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, раніше житель Одеської області за хабар намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови.

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