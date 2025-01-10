Миколаївський прокурор-зрадник Герман оскаржить своє довічне ув’язнення у Верховному суді

Геннадій Герман у Приморському суді Одеси. Архівне фото: «Ґрати»

Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман, засуджений до довічного ув'язнення за держзраду через співпрацю зі спецслужбами РФ, оскаржує свій вирок. Його справу перегляне Верховний суд.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер».

За даними видання, адвокат подав скаргу в інтересах Германа в листопаді 2024 року. Однак Верховний суд залишив її без розгляду, давши час на виправлення недоліків. Суд зазначив, що в скарзі немає вказівок на порушення, які могли б свідчити про незаконність вироку чи рішення апеляційного суду.

«Скаржник посилався на неповноту досудового розслідування і судового розгляду через непроведення низки експертних досліджень, ставив під сумнів достовірність окремих доказів та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Хоча це не належить до предмета перевірки при розгляді у Верховному суді», — зазначається в повідомленні.

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За даними сайту «Судова влада України», за номером справи 490/3578/22 до Верховного суду 27 грудня 2024 року надійшли матеріали на усунення недоліків і справу передано в доповідь судді.

Справа миколаївського прокурора Геннадія Германа

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

7 серпня Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману, якого засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду.

Під час розгляду апеляції родини загиблих внаслідок ракетного удару по казармі в Миколаєві військовослужбовців просили віддати Росії довічно увʼязненого прокурора Геннадія Германа в обмін на полонених морпіхів.

У вересні 2024 року журналісти показали кадри затримання у березні 2022 року миколаївського прокурора Германа.