На Одещині викрили незаконне виробництво одягу: вилучили товару на ₴50 млн

На Одещині викрили незаконне виробництво одягу. Фото: БЕБ

В Одеській області детективи викрили незаконне виробництво та продаж одягу під виглядом всесвітньо відомих брендів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство стверджує, що організував роботу 21-річний мешканець Одеси, який долучив до незаконно діяльності ще трьох своїх знайомих. Вони виробляли та продавали текстильні вироби, зокрема, спортивні костюми, шорти, куртки, худі, а також взуття, сумки, гаманці тощо.

Також організатори незаконного бізнесу створили у соціальних мережах облікові записи, які використовували для реклами та отримання замовлень від покупців.

Крім цього, один із учасників угрупування зареєструвався як фізична особа-підприємець, відкрив банківський рахунок та магазин в центрі Одеси, де також можна було придбати підробки.

«Детективи провели 14 обшуків у підпільних цехах, транспортних засобах, складських та нежитлових приміщеннях на одному із найбільших ринків Одеси, де фігуранти справи зберігали контрафактні товари. Вилучили велику кількість взуття, одягу, сумок, ременів, кепок, рюкзаків, а також промислове обладнання, швейну фурнітуру, наліпки з логотипами брендів, чорнові записи», — йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість арештованого майна склала понад 50 мільйонів гривень.

На Одещині викрили незаконне виробництво одягу. Фото: БЕБ На Одещині викрили незаконне виробництво одягу. Фото: БЕБ

Слідство встановило, що в результаті незаконного використання всесвітньо відомого бренду, учасники групи завдали компанії правовласнику збитків на суму понад 7,4 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили чотирьом учасникам незаконного бізнесу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за частиною 3 статті 229 Кримінального Кодексу України «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».

Нагадаємо, в Одесі викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загальна вартість вилученого майна склала понад 54 мільйони гривень.